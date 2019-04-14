في أول أيام عمل الأسبوع الجاري، شهدت أسعار الدولار الأمريكي، تراجعا مقابل الجنيه المصري، في بداية صباح اليوم، في ثلاث بنوك بينما استقر على أسعاره نهاية الأسبوع الماضي الخميس في 7 بنوك أخري.

في بنك مصر تراجع سعر الدولار بمقدار قرش من 17.26 بنهاية الخميس الماضي، إلى 17.25 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية كان التراجع أكبر بقرشين محققا 17.26 جنيه للشراء، و17.36 جنيه للبيع ومتراجعا عن أسعاره نهاية الخميس من 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

بينما هبط سعر الدولار في بنك "كريدي أجريكول" بمقدار قرش واحد، إلى 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع متراجعا عن سعره ختام الأسبوع الماضي عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

ورغم الانخفاض في 3 بنوك حافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه على أسعاره اليوم في 7 بنوك أخرى حيث في البنك الأهلي المصري، عند 17.25 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع وهو ماحدث في بنوك "التجاري الدولي" و"العربي الأفريقي" عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

أما في بنوك البركة، التعمير والإسكان، وقناة السويس، فاستقر سعر الدولار عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع، بينما ظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا، في مصرف أبوظبي الإسلامي\، وذلك عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

وسجلت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري استقرارا نهاية الأسبوع الماضي في 9 بنوك حيث استقر الدولار في بنكي مصر، والتجاري الدولي عند 17.26 جنيه للشراء، و17.36 جنيه للبيع وكذلك في البنك العربي الأفريقي عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.الأمر ذاته تكرر في بنوك كريدي أجريكول، والبركة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، والإسكندرية واستقر الدولارعند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيعواخيرا شهدت العملة ثباتا مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.