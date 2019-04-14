قضت، اليوم، محكمة جنح كفر الزيات بالغربية، بسجن 3 مسئولين بمديرية التعليم بالغربية في واقعة مصرع الطفل محمد بهنسي تلميذ بالصف الأول الابتدائي، داخل بالوعة صرف صحي بمدرسة بنوفر للتعليم الأساسي، ما بين سنتين و6 سنوات وكفالة ما بين 10 و20 ألف جنيه.

عقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد العبد، رئيس محكمة جنح كفر الزيات، وأمانة سر حامد غانم، وممثل النيابة وكيل النائب العام محمد أبو الفتوح، وأصدرت حكمها في أول جلسة في القضية والمقيدة برقم 10803 جنح كفر الزيات، وفي حضور 4 متهمين، وبعد تداول القضية وسماع المرافعة من دفاع المتهمين والنيابة قررت حبس 3 وبراءة الرابع.

وقررت هيئة المحكمة حبس مدير المدرسة "ابراهيم. ا." سنتين وكفالة 10 ألاف جنيه، ومدرس مادة التربية الرياضية بالمدرسة "محمد. ع"، حبس 6 سنوات و10 ألاف جنيها كفالة، بينما قررت حبس "محمد. ح" وكيل المدرسة سنتين وكفالة 20 ألف جنيه، وبراءة " الدسوقي. يـ" المشرف العام.

كانت نيابة كفرالزيات برئاسة إسلام عبد السميع، قررت يوم الأربعاء الماضي، إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح لمحاكمتهم بصفة عاجلة، بتهمة الإهمال في مباشرة أعمالهم وتوفير اجراءات الأمن والسلامة والإشراف على التلاميذ داخل المدرسة ما تسبب في مصرع الطفل محمد عمرو بهنسي، تلميذ بالصف الأول الابتدائي، بعد سقوطه في بالوعة الصرف الصحي بالمدرسة، وذلك خلال حصة التربية الرياضية.

كانت مدرسة "بنوفر للتعليم الأساسي شهدت يوم الأحد، الماضي، مصرع الطفل محمد عمرو بهنسي، تلميذ بالصف الأول الابتدائي، إثر سقوطه داخل بالوعة مفتوحة خلف إحدى مبان المدرسة، وقرر اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، إحالة كلا من مدير المدرسة ومسؤولين بإدارة كفر الزيات التعليمية، إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وإيقافهم عن العمل لحين انتهاء النيابة من التحقيقات، وصرف 10 آلاف جنيه لأسرة التلميذ المتوفي.