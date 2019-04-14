يستضيف الأردن قمة ثلاثية أردنية قبرصية يونانية، تجمع العاهل الأردني عبدالله الثاني، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس.

وتركز القمة على آليات توسيع التعاون الاقتصادي بين الأردن وقبرص واليونان، ومتابعة سير تنفيذ ما تبنته القمة الأولى التي استضافتها قبرص في يناير 2018، وبحث المستجدات الإقليمية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وتنطلق اليوم على هامش القمة فعاليات منتدى الأعمال الأردني القبرصي اليوناني، بتنظيم من غرفة تجارة الأردن، ويتناول المنتدى جلسات عمل متخصصة في قطاعات السياحة، والطاقة، والطاقة المتجددة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، كما يعقد جلسة بعنوان "الأردن بوابة الدخول للسوق العراقية" في قطاعات التزويد وإعادة الإعمار.

من جانبه، غرّد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، عبر حسابه على "تويتر"، أنّه متجها إلى الأردن مع رئيس هيئة الاستثمار العراقي، للمشاركة في اجتماع رباعي على مستوى وزراء الخارجية بين العراق والأردن وقبرص واليونان، لبحث آليات جديدة للاستثمارات التجارية والسياحية بين البلدان الأربعة.