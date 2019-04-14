كرم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الطلاب الحاصلين على المركز الأول والدرع العام خلال المشاركة في الملتقى القمي العاشر لمسابقة "روبوت"، والتي استضافتها جامعة حلوان.

وحرص مبارك على تهنئة الطلاب بالحصول على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، وقرر منحهم حافز تميز تقديرا وتشجيعا لهم، كما أهداهم كأس المركز الأول إلى رئيس الجامعة لدعمه المتواصل لهم ماديا ومعنويا.

وضم وفد الطلاب المكرمين من جانب رئيس الجامعة كلا من محمود معروف عبدالرازق، أحمد عبدالحميد رمضان عبد الله، أحمد صبري عبدالعزيز محمد، بالفرقة الربعة كلية الهندسة الإلكترونية، ومصطفى الأمير أحمد سلمان، فرقة أولى كلية الهندسة الإلكترونية.

حضر التكريم الدكتور عبدالرحمن قرمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة مدني عميد كلية الآداب، والمستشار الإعلامي للجامعة، ومحمد شاهين مدير عام رعاية الشباب، وميرفت محمد عرفة مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي، والدكتور علاء خليفة، المشرف الفني على المشروع من قسم التحكم بكلية الهندسة الإلكترونية.