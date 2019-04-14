بدأت عدد من القنوات، كشف الستار عن عددٍ من الأعمال الدرامية، التي ستُعرض عبر شاشاتها في شهر رمضان المقبل، إذ طُرحت بروموهات مجموعة من المسلسلات، على مدار الأيام القليلة الماضية.

وترصد "الوطن" أبرز بروموهات المسلسلات، والقنوات التي ستُعرضها في رمضان، وهم كالتالي:

- زلزال

يُعرض "زلزال" للفنان محمد رمضان، يوميًا طوال شهر رمضان، عبر قناة "دي إم سي"، حيث طرح المُنتج تامر مرسي، برومو المسلسل قبل يومين تقريبًا.

وتدور قصة المسلسل حول فتاة شعبية في حارة مصرية، تقوم بدورها "حلا شيحة" يمتلك والدها منزلا على قطعة أرض فضاء وقت طفولتها، ولكنه يعرضه للبيع في حقبة التسعينيات، فيشتريه والد محمد رمضان منه على أقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالبه بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن والد حلا يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992"، الذي يلقى فيه والد رمضان حتفه، وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته.

المسلسل بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، خالد الصاوي، حسين فهمي، ونسرين أمين، قصة وسيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

- قمر هادي

كما طرحت شركة "سينرجي"، البرومو الدعائي الأول للمسلسل، الذي يقوم ببطولته هاني سلامة، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، عبر قناة "ON E".

المسلسل من بطولة هاني سلامة، داليا مصطفى، يسرا اللوزي، مريم حسن، محسن محيى الدين، نورهان، هادي الجيار، حمزة العيلي، ومراد مكرم، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة "سينرجي".

- لآخر نفس

وطرح المُنتج تامر مرسي، البرومو الدعائي الأول لمسلسل "لآخر نفس"، للفنانة ياسمين عبد العزيز، المُقرر أن يعرض في الماراثون الدرامي لشهر رمضان المُقبل، مُعلنًا أنه سيُعرض عبر شبكة تليفزيون "الحياة".

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي، وإنتاج شركة "سينرجي"، وهو من بطولة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضي، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبدالحليم، وهبة عبدالغني.

- الواد سيد الشحات

طرح المنتج تامر مرسي، برومو مُسلسل "الواد سيد الشحات" للفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الذي يُشارك في الماراثون الدرامي لشهر رمضان المقبل.

وظهر فهمي في "البرومو"، من خلال شخصيات مُختلفة مع أبطال المسلسل، والعمل عبارة عن حلقات منفصلة متصلة وفي إطار كوميدي، ويُشاركه عدد من الفنانين منهم هنا الزاهد ومحمد عبدالرحمن ومحمد ثروت وأكرم حسني.

"الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندي، من إنتاج شركة "سينرجي"، ويجمع أحمد فهمي وهنا الزاهد للمرة الأولى.

ويعتمد المسلسل على الحلقات المنفصلة المتصلة مثلما فعل "فهمي" في مسلسله الأخير "ريح المدام"، الذي عرض في شهر رمضان قبل الماضي.

- هوجان

نشر كريم محمود عبدالعزيز، على حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات والصور "إنستجرام"، البرومو الدعائي الأول لمسلسل "هوجان"، المقرر إذاعته خلال شهر رمضان المقبل، في بطولة مشتركة بينه وبين الفنان محمد عادل إمام.

مسلسل "هوجان"، بطولة محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، عبير صبري، صلاح عبدالله، رياض الخولي، أوس أوس، ميرنا نور الدين، عارفة عبدالرسول، أسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".

- كلبش 3

وطرحت مجموعة "إم بي سي" البرومو الدعائي الأول، للجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، للفنان أمير كرارة، والمُقرر أن يخوض به الماراثون الدرامي لشهر رمضان المقبل.

"كلبش 3"، يتقدم سليم الأنصاري فيه باستقالته من وزارة الداخلية إلى اللواء جلال خطاب، ولكن الأخير يعترض بشدة على هذا الطلب، وفي نهاية الأمر وبعد إلحاح يرضخ لطلب الاستقالة، ويتجه "سليم" بعد ذلك لتأسيس شركة أمن.

ويشارك في بطولة "كلبش 3" أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، وأماني كمال، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج "سينرجي" تامر مرسي.

- حكايتي

طرحت مجموعة "Mbc" البرومو الدعائي الأول لمسلسل "حكايتي" للفنانة ياسمين صبري، ومن المُقرر أن تُشارك به في الماراثون الدرامي لشهر رمضان المقبل.

وتجسد ياسمين، دور فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدها أمام عينيها، وتدخل في خلافات مع عائلة والدته وتسافر من الصعيد إلى هناك، وتنطلق الأحداث في إطار من الرومانسية.

ويشارك في بطولة "حكايتي"، بجوار ياسمين صبري، كل من وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، وتامر شلتوت، ومها أبو عوف، وإسلام جمال وغيرهم وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

- ولد الغلابة

وتعرض قناة "Mbc مصر" حصريًا، مسلسل "ولد الغلابة" للفنان أحمد سعد، إذ يعود به للمُشارك في السباق الدرامي لشهر رمضان، ويشارك في البطولة مي عمر، محمد ممدوح، إنجي المقدم، إدوارد، كريم عفيفي، محمد غنيم وكوكبة من النجوم، من تأليف أيمن سلامة.

- فكرة بمليون جنيه

كما طرحت مجموعة "Mbc" البرومو الدعائي الأول لمسلسل "فكرة بمليون جنيه" للفنان علي ربيع، ومن المُقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويشارك في بطولته علي ربيع، صابرين، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبدالعزيز، وليد فواز، حنان سليمان، أحمد سلطان، مايان السيد، وطفل "ذا فويس" أحمد السيسي، ومحمد محمود، وآخرون.

- قابيل

وتعرض "Mbc" مسلسل "قابيل" للفنانة أمينة خليل، حصريًا عبر شاشتها في رمضان المقبل، ويشاركها البطولة محمد فراج، ومحمد ممدوح، ويدور المسلسل في إطار التشويق والإثارة حول ارتباط مواقع التواصل الاجتماعي بجرائم قتل متكررة.

- لمس أكتاف

وطرحت شركة سينرجي المنتجة لمسلسل "لمس أكتاف" برومو جديد للعمل المقرر عرضه خلال رمضان 2019، وتضمن البرومو عدد كبير من مشاهد الأكشن والمعارك، وظهر بالبرومو كلا من ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب.

"لمس أكتاف" من إنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، محمد عز، أروى جودة، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.