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جروس يحذر لاعبي الزمالك قبل موقعة أغادير

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"أمن الدولة" تواصل التحقيق في حادث "النزهة".. وتنتظر التحريات

"أمن الدولة" تواصل التحقيق في حادث "النزهة".. وتنتظر التحريات

"الخارجية السودانية": المجلس الانتقالي يعمل على انتقال سلمي للسلطة

"الخارجية السودانية": المجلس الانتقالي يعمل على انتقال سلمي للسلطة

تأجيل محاكمة 215 متهما في "كتائب حلوان" الإرهابية لجلسة الغد

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إحالة 70 طبيبا وممرضا بمستشفى مطوبس المركزي للتحقيق في كفر الشيخ

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