تأجيل محاكمة 215 متهما في "كتائب حلوان" الإرهابية لجلسة الغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، جلسة محاكمة 215 متهمًا من جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم كتائب حلوان" إلى الغد.

وصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وأسامة عبدالظاهر، وسكرتارية أحمد كمال، وأحمد رضا.

وترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

كما تولى المتهمون مسؤولية لجان جماعة الإخوان الإرهابية النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.