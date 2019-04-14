قال وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش، إن بولندا تدعم مصر في مجال مكافحة الإرهاب، مقدرا كل ما حققته مصر من نجاح للقضاء على التطرف والتشدد الديني، فسيكون لها دور أيضا في تسوية النزاعات الإقليمية.

وأضاف "تشابوتوفيتش" خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد منذ قليل مع سامح شكري وزير الخارجية المصري، ونقلتة قناة "إكسترا نيوز"، أنه أيضا يقدر موقف مصر الداعم للأمن في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، خاصة أن مصر تعتبر دولة محورية في المنطقة العربية.

وأشار إلى أن بولندا تسهم في التعاون مع القارة الإفريقية، وتعمل من أجل تسوية والقضاء على مشكلة الهجرة غير الشرعية.