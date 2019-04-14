أعلنت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، تنظيم ملتقى توظيف بالكلية يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2019 من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 عصرًا، تحت رعاية الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس.

ويقام ملتقى التوظيف تحت رعاية 26 شركة من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات محليًا وعالميًا، والتي توفر عددا كبيرا من فرص التوظيف والتدريب لخريجي وطلبة الكلية.

كما تلقي بعض الشركات محاضرات عملية متخصصة على هامش الملتقى، من الساعة 2 ظهرًا وحتى الساعة 5 عصرًا وهي:

IBM, Vodafone, Instabug and Nagwa.

ويمكنك التسجيل بالملتقى من هنـــــا.