قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يأتي أهميته في نشر أحكام القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية العالمية وتعزيزها.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم رونالد أوفترنجر رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمجلس بصفته أحد المؤسسات الوطنية التي تعمل على تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها طبقا للدستور والقانون.

يذكر أن اللقاء يأتي استكمالأ للقاءات التي عقدها محمد فايق بجنيف مع بيترماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أجل التعاون المشترك.