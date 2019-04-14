طالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بإلغاء قرار فرض رسم حماية على البليت المستورد بنسبة 15%.

وأكدت الغرفة، أن سريان القرار سيؤدي إلى إغلاق 22 مصنع درفلة يعتمد على استيراد البليت ودرفلته.

وقال جمال الجارحي رئيس الغرفة، في مؤتمر صحفي، باتحاد الصناعات، إن القرار يحقق مصلحة الشركات الكبيرة لكنه يسبب مشكلات وخسائر ضخمة للمصانع الصغيرة.

وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة سبق ودرست شكوى لفرض رسم حماية على البيليت وانتهت إلى عدم صحتها.

وأكد أن سعر البليت العالمي ارتفع بنحو 55 دولارا مؤخرا وأنه من الغريب تقديم الشكوى في ذلك.

كانت وزارة التجارة والصناعة أخطرت منظمة التجارة العالمية بالقرار الذي من المفترض أن يسري 15 أبريل الجاري.