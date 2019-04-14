شكري يبحث مع عضو "مركزية فتح" المستجدات على الساحة الفلسطينية

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، الدكتور ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، في أثناء زيارته الحالية إلى القاهرة في إطار الاجتماعات الدورية للمؤسسة، وتناولا آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وكذا التباحث بشأن مستقبل عملية السلام تدعيماً لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال المستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري أكد خلال اللقاء على مواقف مصر الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، والتي تتأسس على دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والثابتة، وفي مقدمتها حقه في العيش بحرية وكرامة، وفي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

واتصالاً بذلك، أكد شكري على استمرار دعم مصر لخيارات الشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة وصولاً لتحقيق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، فضلاً عن استمرار المساعي المصرية الرامية لتخفيف معاناة الأشقاء في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واختتم حافظ، بأن الدكتور ناصر القدوة ثمّن من جانبه زيارته إلى القاهرة وتبادل الرؤى مع وزير الخارجية سامح شكري بشأن تطورات القضية الفلسطينية، مشيداً بالدور المصري الهام والمحوري، ومنوهاً باستمرار التنسيق والتشاور مع القاهرة خلال الفترة المقبلة.