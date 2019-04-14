أعلنت إدارة "قمة صوت مصر الدولية"، عن تخصيص منصة خلال فعاليات القمة، بمشاركة نخبة من الفنانين والروائيين والكتاب، لرصد تأثير الفن، في تغيير سلوكيات المشاهدين، وتكوين الرأي العام.

وتنظم "قمة صوت مصر الدولية"، شركة "سي سي بلاس للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية"، بالتعاون مع شركة "فيكتوري لينك"، الرائدة في مجال الحلول الرقمية المتكاملة، والتي ستعقد في أحد فنادق القاهرة الكبرى يوم 14 أبريل المقبل، تحت رعاية كلاً من المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة.

وتنعقد "القمة"، كأول تطبيق عملي لتوصيات "قمة صوت مصر 2018"، التي عقدت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وأول منتدى دولي للعلاقات العامة فى مصر، حيث أكدت على ضرورة عقد منتديات في قطاعات هامة ومؤثرة مثل التكنولوجيا، والطاقة والشمول المالي، وهي قطاعات حيوية تحفز الصورة الإيجابية للدولة.

وقالت لمياء كامل، المنسق العام لـ"القمة"، إن المنصة الفنية سيشارك فيها نخبة من الفنانين والمشاهير، من بينهم الكاتب والروائي الكبير أحمد مراد، والفنان آسر ياسين، وغيرهما من الفنانين والمبدعين، بحضور عدداً من المسؤولين، ونخبة من قادة القطاع الخاص، وشركات ومؤسسات دولية وأجنبية.

وأضافت "كامل"، في بيان صحفي صادر عن إدارة "القمة" اليوم، أن الفن هو أقصر الطرق في التأثير على اتجاهات الرأي العام، وتكوين توجه مجتمعي إيجابي للأنشطة التي تعمل الدولة على اتباعها خلال المرحلة المقبلة، مثل منظومة "التابلت الجديدة"، والتي تعمل الحكومة على تعميمها في المرحلة المقبلة، وتعزيز الشمول المالي، وغيرها من المجالات التي ستناقشها "قمة صوت مصر".