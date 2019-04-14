قال المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة "أورانج مصر"، إن الشركات المليارية أصبحت إمبراطوريات اقتصادية جديدة تحكم العالم، كما أن التكنولوجيا والتحول الرقمي هي القطاعات التي تتحكم في الاقتصاد العالمي، فحطمت بعض الشركات في القطاع التكنولوجي حاجز المليار دولار، مثل "أمازون"، و"أبل"، والشركة المالكة لمواقع "جوجل"، و"فيسبوك"، وشركة "مايكروسوفت".

وأضاف "شاكر": "شركات التكنولوجيا الكبرى رأس مالها هو الافكار والإبداع وليس رأس المال، فهي لم تبدأ برأسمال كبير لكنها كانت مجرد أفكار دون رأسمال مثل شركات فيس بوك وجوجل وأمازون وغيرها لكنها استطاعت أن تزيح الشركات التقليدية ذات التاريخ مثل شركات الطاقة عن قائمة أكبر الشركات العالمية".

وأضاف المهندس ياسر شاكر: "يلعب الابتكار دورًا حيويًا في إنجاح المشروعات الناشئة؛ لكونه ميزة تنافسية حقيقية للمشروع في حد ذاته؛ يميزه عن غيره، ويجعل الكل يتسائل عن السر وراء هذا التميز، وجني الملايين، بل المليارات في بعض الأحيان"، مشددا على أن المشاريع التي لا تعتمد على الابتكار بشكل رئيسي، لا تستطيع النمو والمنافسة في سوق متغير يبحث عن التميز والتفرد، فقد اختفت شركات كبيرة؛ لأنها لم تستطع التطوير والابتكار في خدماتها، بينما قادت شركات أخرى السوق؛ لأنها ابتكرت في نموذج عملها وخدماتها وطريقة تقديم هذه الخدمات.

جاء ذلك خلال مشاركة المهندس ياسر شاكر في قمة "صوت مصر.. صحوة العقول"، التي تنظمها شركة "سي سي بلاس" للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية بالشركة، مع شركة "فيكتوري لينك"، الشركة الرائدة في مجال الحلول الرقمية المتكاملة، تحت رعاية المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج.