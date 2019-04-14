تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، بعض المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة، والتي استكملها بافتتاح المركز الشامل لتأهيل البنين بعد تطويره بتكلفة بلغت مليون و300 ألف جنيه، ومركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة (بنات)، والذي بلغت تكلفته 2 مليون و500 ألف جنيه ويوفر خدمات التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة منها التعليم والتأهيل والتدريب المهني.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ونبيلة علي محمود رئيس مركز ومدينة الفتح ومجدي نجيب وكيل المديرية، ومصطفى أبو غدير مستشار محافظ أسيوط للجمعيات الاهلية والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية ونواب ومساعدي الوحدة المحلية وأهالي المركز.

وتفقد المحافظ المركز والذي يشمل ورش حدادة وكهرباء ونجارة وصالات الطعام ومطبخ والذي تنفذه مديرية التضامن الاجتماعي، مثمناً جهود العاملين بمصنع الأجهزة التعويضية بالمديرية والجهود المبذولة لصناعة الأجهزة، والتي يتم حجزها من كافة محافظات الصعيد.

كما افتتح الملعب الخماسي بمركز شباب الفتح، والذي بلغت تكلفته مليون و200 ألف جنيه.

وشهدت جولة المحافظ بمركز الفتح افتتاح لوحة توزيع كهرباء بني مر، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 15 مليون جنيه.

وتستوعب اللوحة الجديدة والقديمة نحو 27 ألف مشترك، كما شاهد فيلما تسجيليا لشرح خطة قطاع كهرباء أسيوط شمال.

رافقه خلال الافتتاح المهندس أسامة محمد أنور وكيل وزارة الكهرباء بأسيوط، والمهندس محسن محمود فراج مدير عام التوزيع بكهرباء أسيوط.