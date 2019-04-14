وصل الفنان آسر ياسين، قبل قليل، إلى مقر انعقاد المؤتمر الصحفي الخاص بـ"قمة صوت مصر الدولية"، للمُشاركة في الحديث عن تأثير الفن في تغيير سلوكيات المشاهدين، وتكوين رؤى واتجاهات لهم.

وتنظم "قمة صوت مصر الدولية"، شركة "سي سي بلاس للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية"، بالتعاون مع شركة "فيكتوري لينك"، الرائدة في مجال الحلول الرقمية المتكاملة، والتي ستعقد في أحد فنادق القاهرة الكبرى تحت رعاية كلاً من المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة.

وتنعقد القمة، كأول تطبيق عملي لتوصيات "قمة صوت مصر2018"، التي عقدت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وأول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر، والتي أكدت على ضرورة عقد منتديات في قطاعات هامة ومؤثرة مثل التكنولوجيا، والطاقة والشمول المالي، وهي قطاعات حيوية تحفز الصورة الإيجابية للدولة.