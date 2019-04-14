التقى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، وفداً من الإعلاميين الفلسطينيين ضم تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين ورامي الشوافي عضو الأمانة العامة ومسؤول لجنة الحريات وسحر نصار مديرة العلاقات العامة والدولية والكاتب الصحفي ناصر عطالله.

عرض الوفد على رئيس المجلس، تقريراً شفهياً حول أوضاع الصحفيين في قطاع غزة والمصاعب التي يتعرضون لها سواء من الاحتلال الإسرائيلي أو من سلطات حماس والتي تضمنت صعوبة الانتقال إلى خارج القطاع والتضييق عليهم واستهداف الأطقم الإعلامية أثناء التغطية الحية، وتعرض الصحفيين للاعتداءات المتكررة.

وطالب الوفد مكرم محمد أحمد بالعمل على تسهيل مهمة خروجهم لتغطية الفعاليات المهنية خاصة ما يتعلق بجامعة الدول العربية، وتخصيص دورات تدريبية للصحفيين الفلسطينيين.

يُذكر أن الوفد الفلسطينى قدم إلى مصر للمشاركة في مؤتمر أدبى بجامعة الفيوم وجاءت زيارتهم للمجلس في نهاية زيارتهم لمصر قبل عودتهم لبلادهم مرة أخرى.

حضر اللقاء صالح الصالحي عضو المجلس وأحمد سليم الأمين العام، وعبد الجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس.