وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، والذي ترأسه الدكتور علي عبد العال، على المادة الخاصة بعدد مقاعد مجلس النواب، ونظام الانتخاب وفقًا للتعديلات الدستورية المرتقبة.

وتنص المادة 102 فقرة أولى، على "أن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة".

ونصت المادة في فقرتها الثالثة على التالي: "يبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما".

ووافق على التعديلات 42 عضوا في اللجنة، حيث جرى اعتداد أصواتهم بطريقة الوقوف.

وكان رئيس البرلمان، أعلن خلال الجلسة العامة اليوم، على تخصيص الجلسة العامة يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري، لمناقشة التعديلات الدستورية والتصويت النهائي عليها.