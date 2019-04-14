وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على النص الخاص بمدة رئيس الجمهورية والمادة الانتقالية المرتبطة بها.

وأبقى النص على المادة (140) كما وردت في مقترح التعديلات بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين بدلاً من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية، لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتهاء ولايته كرئيساً للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

ووافق على التعديل 43 نائبا، ورفضه 7 نواب، وهم "ضياء الدين داود وعفيفي كامل وأحمد الشرقاوي، وجمال الشريف وأبو المعاطى مصطفى ومحمد العتماني ومحمد صلاح عبد البديع".

يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب تصوت الآن على الصياغات النهائية لمقترح تعديل الدستور، والمقرر عرضه في الجلسة العامة بعد غد الثلاثاء.