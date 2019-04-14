استقبل النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نائب دائرة طهطا بسوهاج بديوان مجلس النواب، وفدًا من طلاب كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بأسيوط.

ضم الوفد عدد كبير من طلاب الكلية بمختلف الفرق الدراسية وذلك بهدف التعرف على اختصاصات المجلس ودور كل شخص داخل البرلمان المصري.

وفتح المجلس جميع الأبواب أمام الطلبة لإجراء جولات استكشافية داخل المجلس رافقهم خلال تلك الجولة النائب مصطفى سالم.

وشملت الجولة عرضًا لفيلم تسجيلي تناول تاريخ إنشاء البرلمان، وعرض لأهميته وأختصاتة و أيضا زيارة لمتحف البرلمان للتعرف على تراثة وتاريخه من خلال ما يعرضة المتحف من مقتنيات ومجسمات تتناول تاريخ والمراحل التي مر بها البرلمان.

ورافق "سالم"، الوفد خلال زيارتة لمكتبة البرلمان المصري والتي تحتوي على عدد كبير من أمهات الكتب.

واصطحب نائب طهطا، وفد طلاب كلية الشريعة والقانون بأسيوط لحضور جزء من فعاليات الجلسة العامه للمجلس والمنعقدة اليوم برئاسة علي عبدالعال رئيس المجلس، وبحضور نواب البرلمان المصري والذين رحبوا ووجهوا التحية لوفد طلاب جامعة الأزهر بأسيوط.