نظمت كلية الآداب بجامعة دمنهور، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان "انزل شارك صوتك أمانة"، للتوعية بأهمية الدور السياسي والمشاركة في الاستفتاء على الدستور.

تعقد الندوة تحت رعاية الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة، والدكتورة حنان الشافعى عميد الكلية، في إطار حرص كلية الآداب على الفكر المستنير والتثقيف السياسي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتوضيح أهمية المشاركة في الاستفتاء على الدستور كواجب وطني.

وأكدت الشافعي، خلال الندوة التى حضرها لفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وحشدا كبيرا من الطلاب، أهمية مشاركة الطلاب في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وإبداء رأيهم بكل شفافية ونزاهة.

وأضافت أن المشاركة تُعد مظهر من مظاهر تحضر الأمم.