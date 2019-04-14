قال كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إنه بصدد تقديم خطة للرئيس عبدالفتاح السيسي عما عايشه خلال شهر كامل في وزارة النقل.

وقال "الوزير"، خلال كلمته أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم، إن الرئيس السيسي يتواصل معه مرة صباحًا وأخرى مساءً يوميا لمتابعة ما يجرى تحقيقه بالنقل خاصة في السكة الحديد.

وتابع "الوزير": "بدأت العمل مباشرة بمجرد تولي الوزار، وأصدرت قرارا بحل شركتين إضافة إلى شركة ثالثة، وجميعها شركات خاسرة لم تحقق شيئا منذ إنشائها".

وشدد وزير النقل، على أنه لن يسمح باستمرار أي شركة خاسرة، متابعا "هناك شركات كانت رواتب العاملين بها أكبر من رأس مالها".

وأوضح "الوزير"، أن العنصر البشري هو سبب كل المشكلات في قطاع النقل، مستدركًا "يمكننا تطويره والتعامل معه والاستفادة منه".