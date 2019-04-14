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جروس يحذر لاعبي الزمالك قبل موقعة أغادير

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"تشريعية النواب": تعيين النائب العام بقرار جمهوري لمدة 4 سنوات

"تشريعية النواب": تعيين النائب العام بقرار جمهوري لمدة 4 سنوات

"الزراعة": اتخذنا الإجراءات الاحترازية تجاه "دودة الحشد" الخريفية

"الزراعة": اتخذنا الإجراءات الاحترازية تجاه "دودة الحشد" الخريفية

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