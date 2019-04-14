"الزراعة": اتخذنا الإجراءات الاحترازية تجاه "دودة الحشد" الخريفية

قال محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، إن دودة الحشد الخريفية متواجدة في إفريقيا منذ عام 2016، وانتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يمثل تحدي كبير للوزارة لتأمين الدولة المصرية من تلك الدودة.

وأضاف "القرش"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مع الإعلامي عمرو خليل، مساء الأحد، أن الوزارة حتى الآن ناجحة في التصدي بشكل كبير، وجرى تشكيل لجنة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة تجاه تلك الحشرة، وللتأكد من خلو أراضي مصر الزراعية منها، موضحا أن اللجنة تعمل في كافة محافظات الصعيد وتصع المصايد التي تحتوي على كل عناصر الجذب لتلك الدودة.

وتابع أن اللجنة تتواصل مع الفلاحين في أراضيهم الزراعية وتعطيهم النصائح حول التعامل مع تلك الحشرة، وطرق التواصل مع الوزارة في حالة وجودها.