قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن «الوفد المصرى المشارك فى معرض جنيف الدولى للاختراعات 2019 حصل على 3 ميداليات ذهبية و8 فضية و2 برونزية»، مؤكداً أن المخترعين والمبتكرين يمثلون الفئة الأولى ممن يستحقون الدعم الحكومى والمساندة، حيث يشاركون فى رفع اسم مصر عالياً فى مختلف المحافل الدولية.

وقال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، إن «المشاركة أسفرت عن فوز 11 مبتكراً من الفريق المصرى بـ13 ابتكاراً، موضحاً أنه تم اختيار المتقدمين من موقع الأكاديمية بطريقة شفافة وعادلة، حيث وصل إجمالى الدعم المقدم لهم إلى ما يقرب من 300 ألف جنيه.

وأشار «صقر»، فى بيان اليوم، إلى أن البيانات الصادرة عن أكاديمية البحث العلمى أكدت أن من ضمن الفائزين بالميدالية الذهبية الدكتور عمرو هلال عن ابتكاره «غذاء مبتكر معزز بالفيتامينات والمعادن»، والدكتور محمود جلال عن «تقنيات لمقاومة الآفات الزراعية»، والمبتكر محمود صالح شركة Medusa عن «برنامج للتحليل الوراثى الخلوى للكروموسومات»، وحصد الفضة أحمد الشامى عن «تعزيز كفاءة التبريد لمحركات الديزل الثقيلة باستخدام جزيئات النانو»، وباهى أحمد عن «روبوت إعادة تأهيل الهيكل الخارجى لليد».

كما حصل الفريق المصرى على 4 ميداليات ذهبية، وكأس التميز من الفيدرالية الفرنسية للابتكارات، كما قدمت جامعة الملك عبدالعزيز (السعودية) للفريق المصرى دروعاً وشهادات تقدير، وحصل أيضاً محمود صالح على ميدالية، وشهادة تقدير من الجمعية العالمية للمخترعين ورواد الأعمال الكورية.