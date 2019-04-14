وكيل "صحة البحيرة": لا تهاون في محاسبة أي مسئول يثبت تقصيره

أكد الدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه لا تهاون في محاسبة أي مسئول كبير أو صغير يثبت تقصيره في مهام وواجبات ومقتضيات العمل، متابعا: "لن يغمض لى جفن، من أجل راحة المواطنين وتخفيف معاناتهم".

جاء ذلك خلال تفقد وكيل الوزارة، اليوم، مستشفى أبوحمص المركزي، بمرافقة الدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية مدير الطب العلاجي.

وأوضح "بيومى"، استمرار خطة النهوض بالمنظومة الصحية في البحيرة، مؤكدا أنه لن يتنازل عن منظومة صحية متكاملة في كافة المنشآت الصحية، سواء المستشفيات العامة والمركزية والنوعية أو الوحدات الصحية بالقرى، وأن المتابعة مستمرة علي كافة المنشآت في مختلف الأوقات.

وتفقد وكيل الوزارة، مبنى الاستقبال والطورئ، والتوسعة الملحقة حديثا بوحدة العناية المركزة للكبار، بقوة 4 أسرة بكامل مشتملاتها، بتكلفة تتجاوز 600 الف جنيه، وقسم الكلي، وحرص أثناء الزيارة، علي سؤال المرضي وذويهم عن مستوي الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما تابع دفاتر الحضور واانصراف والسجلات الخاصة بالنوبتجيات.

وشدد وكيل الصحة، على بذل العطاء في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وحسن استقبالهم والتعامل معهم، ومتابعة سير العمل والمرور المستمر على جميع أقسام المستشفى، لمتابعة انتظام الأطباء والتمريض والإداريين خاصة فى الفترات المسائية.