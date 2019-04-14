قال الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن هناك ترتيبات جديدة لإعادة هيكلة جهاز الأمن.

وأضاف أنه تقرر إحالة مدير جهاز الأمن المستقيل صلاح قوش إلى التقاعد، وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.