قال الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إنه تقرر تعيين أبو بكر مصطفى رئيسا جديدا لجهاز المخابرات والأمن وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.

وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن الرئيس الجديد للمجلس العسكري، قال إن الفترة الانتقالية ستستمر لمدة عامين كحد أقصى. وألغى حظر التجول الليلي.

وأضاف رئيس المجلس العسكري الذي حل محل الرئيس السابق عمر البشير بعد الإطاحة به يوم الخميس في أعقاب ثلاثة عقود له في السلطة أن حكومة مدنية ستتشكل بعد مشاورات مع المعارضة.