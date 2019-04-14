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جروس يحذر لاعبي الزمالك قبل موقعة أغادير

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النص الكامل للتعديلات الدستورية المقترحة بعد موافقة "تشريعية النواب"

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تعرف على موعد عرض أولى حلقات Game of Thrones 8

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"تشريعية النواب" توافق على تحديد معايير اختيار أعضاء مجلس الشيوخ

كرم جبر: ترامب أفضل من بوش وأوباما في سياسته تجاه المنطقة العربية

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"تشريعية النواب" توافق على استحداث عدد من المواد لعودة مجلس الشيوخ

"تشريعية النواب" توافق على استحداث عدد من المواد لعودة مجلس الشيوخ

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ماكدونالدز مصر تطلق المرحلة الثانية من حملتها "من حقك تعرف" للرد على أسئلة العملاء

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اقرأ في "الوطن" غدا.. الرئيس لـ"قائد الجيش الليبي": ندعم جهودكم لدحر الإرهاب وإقامة دولة مدنية

اقرأ في "الوطن" غدا.. الرئيس لـ"قائد الجيش الليبي": ندعم جهودكم لدحر الإرهاب وإقامة دولة مدنية

"رفض الكشف عن اسمه".. قبطي يتبرع بقطعة أرض لتوسعة مدرسة قرآن بالبحيرة

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