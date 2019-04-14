كرم جبر: ترامب أفضل من بوش وأوباما في سياسته تجاه المنطقة العربية

قال الكاتب كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُعد أفضل من رؤساء سابقين للولايات المتحدة سواء كان بوش الأبن أو أوباما خاصة في سياسته تجاه المنطقة العربية، ولكن هناك عدة مواقف اُخذت على ترامب، ولن يغفرها له التاريخ.

وأضاف "جبر"، خلال حواره في برنامج "حديث المساء"، مع الإعلامية ياسمين عز، والذي يُعرض على قناة "MBC مصر"، أن إسرائيل تُعد الأبن الشرعي للولايات المتحدة، ولن تتخلى عنها مهما حدث، وهذا ضمن ما يؤخذ على ترامب.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن ترامب مُنحاز بشكل كبير لإسرائيل، واعترف مؤخرًا بهضبة الجولان السورية المحتلة بأنها تحت سيادة إسرائيل، ومن قبلها أعلن أن القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وهذا لن يغفره له التاريخ.