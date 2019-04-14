قال مصدر بالجيش الوطني الليبي، إن القوات نجحت في السيطرة علي مواقع جديدة، ما يؤكد التقدم في طرابلس منذ إعلان المشير خليفة حفتر عملية التحرير.

وأضاف المصدر الليبي، الذي يقود إحدى الكتائب المشاركة في عملية تحرير طرابلس، لـ"الوطن": "تحاول عناصر الميلشيات الإرهابية الهروب بشكل دائم من مدينة طرابلس منذ بداية عملية تحريرها، وهناك بعض قيادات تلك الميلشيات هربت بالفعل، وجاري حصر الأسماء".

واختتم المصدر العسكري الليبي حديثه لـ"الوطن": "تعزيزات جديدة للقوات المسلحة في الطريق وأخري قيد التجهيز من أجل حسم عملية تحرير طرابلس".

وكان المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، أعلن إطلاق عملية "تحرير طرابلس"، في الخامس من أبريل الجاري على المدينة التي يسيطر عليها الميليشيات المسلحة المقسمة بين من يعلن الولاء للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وبين من يساند المؤتمر الوطني وحكومة الإنقاذ المنبثقة عنه، وجماعات أخرى تصنف متطرفة تأخذ أوامرها من المفتي المعزول الصادق الغرياني وتحمل فكر القاعدة.

وتشيع في طرابلس منذ سقوط نظام القذافي حالة من الصراع بين الميليشيات أو المجموعات المسلحة التي تختلف توجهاتها وتتنوع ولاءاتها، وغالبا ما يندلع القتال بينها بسبب الصراع على النفوذ السياسي والهيمنة الاقتصادية وكذلك من أجل السيطرة على الأرض.