قال اللواء محمد عبد الحي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، إن الصوبة الخاصة بإنتاج نبات الخيار تحتوي على 30 ألف شجرة خيار، أي ما ينتج 150 طن خيار أو أكثر في الموسم الواحد، مشيرا إلى أن المكان المزورع فيه الخيار هي بيئة تحقق أعلى إنتاجية منه.

وأضاف "عبد الحي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو أديب من داخل المشروع القومي للصوب الزراعية بالعاشر من رمضان، أُذيع خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، أن ما يميز هذا الخيار الموجود في الصوب عن المتواجد في الحقول أن الأخير ينتج من 3 إلى 4 كيلو، بينما في الصوب ينتج من 12 إلى 15 كيلو.

وتابع أن الصوب تسير بنظام الري بالتنقيط وذلك من خلال برنامج خاص بالري والتسميد، وهو ما يساعد بشكل كبير في عدم إهدار المياه.