قالت الإعلامية ريهام سعيد، إنها عانت كثيرًا في الفترة الماضية عندما تتحدث عن نفسها في برنامجها "صبايا"، الذي يُعرض على قناة "الحياة"، حيث هاجمها الكثير من المشاهدين بسبب ذلك، ويرون أنه من غير المقبول أن يتحدث المذيع أو المذيعة عن نفسها، واعتبار ذلك غير مهنية أو تحيز.

وأضافت "سعيد"، أنه لا مانع من أن يتحدث المذيع أو المذيعة عن نفسها وخاصة في البرامج الاجتماعية، حيث إن الالتزام بالمهنية والتحيز يأتي في البرامج السياسية أو في نشرة الأخبار وكذلك في أخبار الصحف.

وتابعت: "أنا كنت بتكلم عن نفسي عشان حياتنا مش بعيدة عن بعض، الناس كانت بتبص للمذيعة أنها نجمة في السماء، وأنه مش زيهم، لأ أنا بقولهم إحنا زيكم ونفس المشاكل ونفس الحاجات ويمكن أكتر كمان، عشان الشهرة دي نقمة بتخلي الحياة أصعب".