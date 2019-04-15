محمد الباز: من الممكن إجراء تعديلات دستورية جديدة بعد 5 سنوات

قال الإعلامي محمد الباز، إنه من الممكن أن تجرى تعديلات دستورية جديدة بعد خمس سنوات من الآن، حيث ذكر أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أكد أن الدستور الحالي قد يُعدل مرة أخرى بعد خمس سنوات كون مصر في حاجة لدستور جديد.

وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، الذي يُعرض على قناة "المحور"، أنه من المؤكد أنه لم تكن هناك أي نية مسبقة حول تعديل الدستور بصورة معينة، وهذا ظهر جليًا في تباين الآراء داخل مجلس النواب ووجود خلافات بين النواب على بعض المواد.

وأشار الإعلامي، إلى أن تخصيص نسبة كوتة المرأة في البرلمان 25% لا يتعارض مع الدستور، حيث إن عبد العال رئيس مجلس النواب، أكد أن التعديلات التي تمت في الدستور لا تتعارض مع أي نص دستوري آخر، أو تتصادم مع أي اتفاقية دولية.