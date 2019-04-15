"الموسيقى في بر مصر".. فيلم تسجيلي بنادي سينما أوبرا دمنهور

تعرض دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، فيلم "الموسيقى في بر مصر"، إخراج حنان راضي، وإعداد محمد سيف النصر، مساء الثلاثاء الموافق 30 أبريل الحالي، في نادي السينما على مسرح أوبرا دمنهور، بالتعاون مع المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل.

يتناول الفيلم، الموسيقى الشعبية المصرية في أقاليم مصر المختلفة، ويتتبع جذور الموسيقى المميزة لكل إقليم من أقاليم مصر المحروسة، كما يضم عددا من المشاهد الطبيعية داخل شواطيء محافظة الإسماعيلية، ومشاهد أخرى خاصة بالتراث الفني بها مثل السمسمية، من أجل إظهار القيمة الحضارية والتاريخية بها.

والفيلم من صناعة إدارة الإنتاج بقطاع القنوات المتخصصة، ويأتي ضمن خطة الهيئة الوطنية للإعلام لإنتاج أفلام تسجيلية توثق ملامح الحياة المصرية.