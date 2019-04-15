تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المختلفة المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

محمد صلاح يقود ليفربول لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي

قاد الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، فريقه لفوز ثمين على تشيلسي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد بالجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

عاجل سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق في القاهرة والجيزة

شهدت عدة مناطق في القاهرة الكبرى والجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، سقوط أمطار خفيفة.

بث مباشر للحلقة الأولى من مسلسل Game of Thrones 8

يترقب الملايين حول العالم بداية الحلقة الأولى من الجزء الأخير من المسلسل الأمريكي الشهير Game of Thrones "صراع العروش".

"الأوقاف" تمنع "أستاذ خلع البناطيل" الأزهري من صعود المنابر

قررت وزارة الأوقاف إلغاء تصريح الخطابة الخاص بالدكتور إمام رمضان إمام، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، ومنعه من صعود المنبر ومن أداء الدروس بأي من المساجد.

"تشريعية النواب" توافق على مقترح التعديلات الدستورية بأغلبية الأعضاء

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأغلبية أعضائها مساء اليوم، على مقترح التعديلات الدستورية والمقدم من 155 عضوا بالبرلمان، بعد حسم الجدل المثار حول المادة "185"من الدستور والخاصة بأن يحل وزير العدل محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

كامل الوزير: حجز تذاكر القطارات إلكترونيا متاح من اليوم

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب، مساء اليوم، إن الانضباط ليس كلمة تخص الجيش فقط، بل الدولة بشكل عام، مشيرا إلى أنه أصبح هناك انضباط وإن كان غير كامل، بالسكة الحديد، وبين العاملين بها، حيث يتم تطوير العنصر البشري الذي كان سببا في كل المشاكل.

السيسي لوزير دفاع البرتغال: علينا معالجة جذور الهجرة غير الشرعية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، جوا جوميز كرافينهو وزير دفاع جمهورية البرتغال، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسفيرة جمهورية البرتغال بالقاهرة.

افتتاح محور روض الفرج بأكبر فتحة ملاحية ورصيف زجاجي بعد شهرين

قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن محور روض الفرج يحتوي على أكبر فتحة ملاحية على مستوى مصر بعرض 300 متر، مشيرًا إلى أن هذا سيؤدي إلى مرور وسائل النقل النهرية دون أي عوائق.

كلاكيت ثاني مرة الزمالك يتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية ومواجهة مكررة منتظرة أمام النجم

تخطى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نظيره حسنية أغادير المغربي، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الثمانية، وتأهل لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية.