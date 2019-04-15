إسرائيل تنشر صورا فضائية توضح تدمير مصنع صواريخ إيرانية في سوريا

أصدرت شركة الاستخبارات الإسرائيلية "إيمدج سات إنترناشونال"، صورا للأقمار الصناعية، أمس، أظهرت تدميرا كاملا لما يشتبه في أنه مصنع صواريخ أرض - أرض إيرانية في منطقة مصياف في ريف حماة، بعد استهدافه بصواريخ إسرائيلية أول أمس.

"تم تدمير البنى الصناعية الرئيسة بالكامل، بما في ذلك الصالات الرئيسية ومباني وثلاثة صالات للإنتاج مجاورة"، بحسب ما قالت إيمدج سات إنترناشونال.

وأضافت شركة الاستخبارات الاسرائيلية، بحسب "سكاي نيوز"، أن الانفجار طال بقية المباني، ودمرجميع العناصر والمعدات التي كانت بداخلها.

الموقع الذي تم استهدافه قد يكون مخصصا لإنتاج وتجميع عناصر من صواريخ أرض-أرض مختلفة أو يستخدم لتحسين دقة الصواريخ، وفقًا لإيمدج سات إنترناشونال.