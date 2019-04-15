أعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري، انطلاق فعاليات التدريب البحري الجوي المصري اليوناني القبرصي المشترك "ميدوزا 8" بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية، في إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة لتعزيز ودعم التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيرًا إلى أن التدريب يستمر لعدة أيام بجمهورية مصر العربية في مسرح عمليات البحر المتوسط.

وأضاف المتحدث العسكري، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أن حاملة المروحيات أنور السادات (طراز ميسترال) والغواصة طراز ( 209 ) ولانشات الصواريخ (طراز سليمان عزت ) وصائدة الألغام يشاركون في التدريب، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة إف – 16 المتعددة المهام والهل المسلح بالإضافة إلى القوات الخاصة.

وتابع: "وصلت القوات المشاركة في التدريب والتي تتضمن فرقاطة وسفينة إنزال وغواصة وصائدة ألغام وعدد من الطائرات المقاتلة طراز إف – 16 والهل بالإضافة إلى عناصر من القوات الخاصة من الجانب اليوناني، ويشارك من الجانب القبرصي سفينة مرور بعيدة المدى وعناصر من القوات الخاصة.

وأضاف المتحدث العسكري: "يهدف التدريب لصقل مهارات الضباط والأفراد المشاركين وتبادل الخبرات القتالية والميدانية بين الدول المشاركة والإستعداد لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف، وحماية الأهداف الحيوية بالبحر المتوسط ضد أي تهديدات محتملة"

كما يأتي التدريب فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة وإظهار ما وصلت إليه القوات المشاركة من قدرة قتالية عالية ومستوى راق من التدريب لمواجهة التحديات المتنامية بمنطقة البحر المتوسط.