أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 15-4-2019 في مصر

تباينت أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم بالسوق المصرية، وترصد "الوطن" متوسط أسعار بعض أنواع الفاكهة مثل الفراولة والكانتالوب والموز والبرتقال والكيوي والخوخ على النحو التالي:

التفاح

وصل سعر كيلو التفاح إلى 25 جنيهًا للكيلو.

الموز

بلغ سعر الموز 7.5 جنيه للكيلو.

الخوخ

بلغ سعر الخوخ 10 جنيهات للكيلو.

الفراولة

تراوح سعر الفراولة بين 7.5 إلى 8.5 جنيه للكيلو.

الجوافة

بلغ سعر كيلو الجوافة 10 جنيهات للكيلو.

البرتقال

وصل سعر البرتقال إلى 5 جنيهات للكيلو.

الكانتالوب

تراوح سعر كيلو الكانتالوب بين 7 إلى 8 جنيهات للكيلو.

الكيوي

بلغ سعر الكيوي 2 جنيه للثمرة الواحدة.