تأخر إقلاع 6 رحلات جوية دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل في مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل، فضلًا عن الأحوال الجوية في بعض مطارات الوصول للرحلات.

وكشفت مصادر ملاحية في مطار القاهرة، أن المطار شهد تأخر رحلتين للخطوط التركية متجهتين إلى إسطنبول إحداهما تحمل رقم 691 والثانية رقم 693، بسبب أعمال التشغيل، إضافة إلى تأخر رحلة الخطوط البريطانية رقم 154 المتجهة إلى لندن.

وأضافت المصادر أن رحلة طيران الاتحاد رقم 650 والمتجهة إلى أبوظبي تأخر إقلاعها، وأيضا رحلتين للخطوط السعودية إحداهما تحمل رقم 318 المتجهة إلى المدنية المنورة، والأخرى تحمل رقم 382 متجهة إلى جدة، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول.

وأكدت المصادر، أن حركة إقلاع وهبوط الطائرات فوق مطار القاهرة تسير وفقا لجداول الرحلات دون وجود أي إخطارات بالإلغاء أو التعطل بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة التي تشهدها القاهرة، مشيرة إلى أن بعض التأخيرات الطفيفة في مواعيد إقلاع بعض الرحلات هي لظروف تشغيل الرحلات وأعمال الصيانة العادية للرحلات.