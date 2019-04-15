بدء انتخابات "المرشدين السياحيين" في 15 لجنة

قال حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين، إنّ الانتخابات الخاصة بالنقابة بدأت في التاسعة صباحا، ولجان الانتخابات تغلق أبوابها في السابعة مساء، في كل المقرات التي تضم لجان انتخاب.

وأضاف النحلة خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الانتخابات على مقعد نقيب السائحين والنقيب العام، و8 مقاعد لأعضاء مجلس الإدارة، والمنافسة بين 4 أشخاص على منصب النقيب العام، و23 منافسا على مقاعد الأعضاء.

ولفت نقيب المرشدين السياحيين، إلى أنّ هناك 15 لجنة انتخابية في معظم المحافظات الكبرى، والانتخابات تتم تحت إشراف قضائي بالكامل.