"كفر الشيخ" تبدأ استلام القمح بـ25 صومعة ومنفذ تسع لـ140 ألف طن

بدأت محافظة كفر الشيخ، اليوم، استقبال القمح من المزارعين والموردين مع بداية موسم توريد القمح 2019، حيث تم تجهيز 4 صوامع كبرى ونحو 21 منفذا وهنجرا لاستقبال القمح من الموردين والمزارعين لمنع التكدس، ونقله بمعرفة وزارة التموين إلى صوامع التخزين.

وتسع صوامع المحافظة لنحو 140 ألف طن مستديما ومتغيرا، إضاافة إلى أن السعة التخزينية للشون والمنافذ والهناجر بلغت 36 ألف طن قابلة للتجديد.

وقال عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إنه تم تشكيل لجان للاستلام وسط تكثيف الرقابة منعاً للتلاعب، كما تم متابعة الموقف الزراعي بالنسبة لمحصول الأرز والقطن بجميع مراكز ومدن المحافظة، مضيفاً أنه تم توفير عبوات "جوت" فى أفرع بنك التنمية والائتمان الزراعي لتوزيعها على المزارعين.

وأضاف "حبيب"، أن الهناجر تسع لقرابة 18 ألف طن، والشون تسع لأكثر من 22.5 ألف طن لتصل السعة التخزينية الكلية بالمحافظة لقرابة 164 ألفا و500 طن وتكفى لاستقبال المحصول من جميع المزارعين، موضحا أن العام الماضي استقبلت المحافظة 154 ألف طن قمح، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة متكاملة خلال موسم التوريد يتم خلالها حساب المساحات المزروعة بالمحصول والكمية المتوقع توريدها بالتنسيق مع مديرية الزراعة، كما يتم حساب السعة التخزينية بالمحافظة.

يذكر أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 225.300 ألف فدان ومن المتوقع توريد 200 ألف طن، لافتا أنه تم وضع استراتيجية للوصول إلى أعلي نسبة توريد للوصول إلى المستهدف المطلوب، وأن عدد الصوامع والهناجر والشون ومواقع التخزين والإستلام بالمحافظة ومدي كفايتها لإستيعاب المتوقع توريده من المحصول من عدمه.