رغم سوء الأحوال الجوية.. انتظام حركة الملاحة في مطار القاهرة

انتظمت حركة الملاحة الجوية وإقلاع وهبوط الطائرات صباح اليوم، وفقا للمواعيد المقررة لها في جدول التشغيل، رغم سوء الأحوال الجوية، وانخفاض مستوى الرؤية.

وكشفت مصادر ملاحية في المطار، عن أنّ جميع الرحلات أقلعت وفقا للمواعيد المقررة لها في جدول التشغيل، باستثناء 6 رحلات لأسباب تتعلق بالصيانة وظروف التشغيل، وسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات، ولا يوجد تأخير في إقلاع الرحلات أو وصولها ولم يحدث أي تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة، سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس.

ولفتت المصادر إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالة الطقس وحركة الملاحة، وإقلاع وهبوط الطائرات في مطار القاهرة والمطارات الإقليمية.