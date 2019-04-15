قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الاجتماع يعد من أكبر وأهم الاجتماعات في الاتحاد الأفريقي، لمناقشة مشروعات البنية التحتية في أفريقيا وتقدم قرارته مباشرة إلى قمة الاتحاد الأفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات.

جاء ذلك في إطار متابعة فعاليات اليوم الأول لاجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية العابرة للقارات والطاقة والسياحة (STC-TTIIET)، والذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 14 إلى 18 أبريل 2019 بالقاهرة تحت عنوان "تطوير البنية التحتية الذكية لتعزيز التكامل والتكامل القاري في أفريقيا".

وشهد اليوم الأول للاجتماعات عقد جلسة مشاورات مع دول شمال أفريقيا، وحصلت مصر على موافقة دول الشمال المشاركين بالاجتماع لترشيحها عن شمال أفريقيا، وجرى طرح رئاسة مصر على الاجتماع ووافق الاجتماع،

وأضاف "شاكر"، أن الاجتماع أسفر عن تسليم توجو رئاسة الدورة الثانية للجنة الوزارية الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي المعنية بالنقل، والبنية التحتية عبر القارية والأقليمية والطاقة والسياحة لمصر.

ومن المخطط، أن يجرى خلال الاجتماع الوزاري المقرر عقدة يوم 16 أبريل الجارى إقرار رئاسة مصر للجنة الوزارية الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي المعنية بالنقل والبنية التحتية عبر القارية والإقليمية والطاقة والسياحة.

وحضر الاجتماع 38 دولة أفريقية وهو من أكبر الاجتماعات من حيث حضور عدد الدول، إضافة إلى 260 مشاركًا من الدول الأفريقية منهم 20 وزيرا، كما شارك العديد من ممثلي المنظمات الأفريقية والدولية وعدد من الشركات المصرية.