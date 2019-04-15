تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم، المرور على قرية السالمية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، حيث تبين وجود بعض أعمدة الكهرباء متهالكة، وأسلاك كهرباء تحتاج للتغيير ورفع كفاءة الكشافات، كما يوجد أسلاك لكابل تيار جهد عالي على الأرض بالشارع أمام مسجد بالقرية قريب من المقابر يشكل خطورة.

وذكر بيان صادر عن المحافظة، أن أعضاء مكتب المتابعة، لاحظوا أن بعض شوارع القرية تحتاج للرصف أو التمهيد، كما يوجد بداخل القرية مصرف صرف (بركة السالمية) يوجد بداخله قمامة كثيرة يحتاج للتطهير وينبعث منه روائح كريهة بجوار المعهد الديني مرورا بالمقابر، كما يوجد امتداد آخر لهذا المصرف من الناحية الشرقية بمسافة حوالي 150 متر تقريبا داخل الكتلة السكنية بداخله قمامة كثيرة وينبعث منه روائح كريهة ويحتاج للتطهير ونقل الناتج فور التطهير مباشرة.

كلف المحافظ، رئيس مركز ومدينة فوه بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير، وتحسين مستوى النظافة والخدمات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.