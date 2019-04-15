غدا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل ملتقى "أفرو أرت 2019" للفنون

يعقد المجلس المصري للفنون التشكيلية، برئاسة الفنان الدكتور أشرف رضا، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الملتقى الدولي الأول لفنون أفريقيا في مصر تحت عنوان "أفرو أرت ٢٠١٩"، والذي يشارك فيه أكثر من ١٥ فنان دولي، من مصر والدول الأفريقية يلتقون معاً في أول سمبوزيوم للفنون الأفريقية على ضفاف النيل، بساحة قصر "سميحة كامل" مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، في الثالثة عصرًا.

وتنطلق فعاليات الملتقى والمعرض الفني المقام على هامش الملتقى للفنانين المصريين والأفارقة، تحت شعار "أفريقيا في عيون المصريين" ، والذي يشارك به أكثر من ٨٠ فنان مصري وأفريقي بقاعة العرض الكبرى، بكلية "الفنون الجميلة" بالزمالك، يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل في السادسة مساءً.

وتضم فعاليات حفل الافتتاح تكريم الفنانين المشاركين، وتكريم ضيف شرف الملتقى، الفنان الكبير "جورج بهجوري" مع الفنانين الأفارقة.

يشار إلى أن الملتقى تستمر فعالياته إلى يوم 19 من الشهر الجاري، وينظمه المجلس المصري للفنون التشكيلية برعاية وزارة الثقافة، و وزارة التضامن الاجتماعي، ويقوم بإدارة الملتقى والفعاليات المصاحبة الفنان ياسر جعيصة.