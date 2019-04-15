أمهل الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اللواء خالد حسن، رئيس مركز ومدينة دسوق، أسبوعاً، لتلافي السلبيات وتحسين الخدمات بعد ملاحظة وجود أعمدة كهرباء مائلة على جانبي طريق الصالحية المؤدي للكوبري العلوي، وذلك خلال مرور أعضاء المكتب الفنى والمتابعة، على الخدمات بمركز ومدينة دسوق.

وتبين وجود أعمدة متهالكة، ووجود أسلاك كهرباء بارزة أسفل الأعمدة تمثل خطورة بالغه على الماره، كما تبين وجود تجمع مياه أمطار بالميدان المؤدي للكوبري العلوي.

وذكر بيان صادر عن المحافظة، أنه بالمرور على مجمع المواقف الرئيسي بالمدينة تبين وجود قمامة كثيرة و"بوص" داخل الموقف، وأيضا سوء حالة الحمامات، وتم معاودة المرور في اليوم التالي وتبين وجود نواب ورئيس المدينة والعمال والمعدات للعمل على رفع القمامة المتراكمة منذ فترة طويلة داخل الموقف.

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، ومدير إدارة مواقف كفرالشيخ بالتنسيق مع رئيس المدينة، ووكيل وزارة الكهرباء بكفرالشيخ بسرعة تلافي الملاحظات الواردة بالتقرير خلال أسبوع على الأكثر، واتخاذ كافة الإجراءات.