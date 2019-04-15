قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في جنيف هي التي تنظم عمل الأرصاد في العالم بأكمله، موضحا أن مصر بها 103 محطات منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح عبدالعال، خلال لقاء مع حسام الدين حسين وسمر نعيم مقدما برنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن المحطة تتكون من كشك خشبي يرتفع عن الأرض بمتر ونص، ومحاط من جميع الجوانب بزجاج، به عدد من الترمومترات لقياس درجة الحرارة، فضلًا عن الراصد الجوي الذي يرصد الحالة الجوية كل ساعة للتعرف على "الرؤية والظواهر والسحاب والحرارة والرطوبة والضغط".

وأوضح أن أفريقيا بها 3 بنوك لمعلومات الأرصاد الجوية في الجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا، يرسلون معلومات الأرصاد بالعالم كله، ويدرسها العلماء بمصر لمعرفة ما يمكن أن تتعرض له البلاد.