خطفت الحلقة الأولى من الموسم الثامن من المسلسل الملحمي Game of Thrones، الأنظار وقلوب عشاق المسلسل من كافة أنحاء العالم، بعد أن قامت قناة HBO بعرض الحلقة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وترصد "الوطن"، في هذا التقرير أبرز ما جاء في الحلقة الأولى:

- تصل دينيريس تارجيريان رفقة تيريون لانستر وجيوشها إلى مملكة الشمال رفقة جون سنو لبدء التحالف من أجل محاربة الوايت واكرز (الموتى السائرون) وهو الأمر الذي يغضب بعض الممالك في الشمال.

- جون سنو يقابل شقيقه "بران" وشقيقته "آريا" لأول مرة من أحداث الموسم الأول عام 2011.

- سيرسي لانستر ملكة الممالك السبع تطلب من "بورن" التخلص من شقيقيها "تيريون" و"جيمي".

- ثيرون جريجوري ينجح في إنقاذ شقيقته "يارا" من يد عمه "يوري" ويذهب إلى تحالف الشمال ليقف مع "جون سنو".

- سام تاري يعلم بمقتل والده وشقيقه على يد "دينيريس تارجيريان".

- سام يخبر "جون سنو" بحقيقة مولده بأنه "تارجيريان" وليس "ستارك" بأنه نجل "ريجار تارجريان" وليانا ستارك" وأن نيد ستارك أخبره بأنه والده حفاظا على عهده مع شقيقته "ليانا" خوفا من قيام الملك "روبرت براثيون "بقتله".

- جيمي لانستر يقابل لأول مرة بران ستارك في نهاية الحلقة، لإعادة الأنظار إلى أول حلقة من المسلسل التى عرضت عام 2011 حينما قام جيمي بإسقاط بران من قبل الجبل من أجل قتله.