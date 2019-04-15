أعلنت المجموعة المالية "هيرميس" المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، اليوم، أن شركة "valU" لخدمات البيع بالتقسيط وحلول التكنولوجيا المالية، حصدت "جائزة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لعام 2019 ضمن احتفالية جوائز (Seamless) المرموقة.

وتعرف احتفالية جوائز (Seamless) السنوية بأنها الرائدة في مجال المدفوعات والتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة منذ19 عامًا، تركيزًا على تكريم ومكافأة الشركات والأفراد الذين أظهروا قدرة غير معتادة على تغيير الأسواق واستحداث معايير غير مسبوقة للتميز وخلق الابتكارات التي تشكل مستقبل قطاع الخدمات المالية، وذلك حسب بيان صادر اليوم.

وتمنح جائزة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لعام 2019، للكيانات المتميزة سواء كانت شركات إقليمية أو دولية أو بنوك أو شركات ناشئة.

وتضمنت الترشيحات شركات إقليمية ودولية ذات مكانة مرموقة مثل Aspira، Comviva & Orange، Cyber Accounting Services ، eureeca.com ، FINASTRA ، MadfooatCom وبنك المشرق Triple .

واختارت لجنة التحكيم المستقلة الفائزين؛ وفقاً لمجموعة من المعايير والاشتراطات ومن ضمنها إحداث تحول ونقلة ملموسة في تجربة المستهلك لخدمات التكنولوجيا المالية، إلى جانب خلق منافسة صحية في السوق، والعمل في إطار التعاون المشترك مع الشركاء والأطراف ذات العلاقة، فضلاً عن القدرة على التوسع جغرافياً على المدى البعيد.

وأعرب كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية "هيرميس القابضة"، عن سعادته بفوز "valU" بتلك الجائزة المرموقة تقديرًا لإبداعه في تطوير حلول ابتكارية يستفيد بها كافة جوانب معادلة التكنولوجيا المالية – المستخدم والتجار والشركاء على حد سواء.

وأعرب الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية "هيرميس القابضة"، "عوض"، عن اعتزازه بنجاح "valU" في اجتياز معايير لجنة التحكيم علمًا بأن القائمة النهائية لترشيحات الجوائز شهدت منافسة قوية بين أسماء وعلامات بارزة في مجال التكنولوجيا المالية.

ولفت إلى أن التكريم يعد شهادة لنجاح الشركة في تزويد السوق المصري بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا المالية من حلول وابتكارات في غضون عام منذ إطلاق "valU"، وهي أيضًا شهادة على قدرة الشركة على تهيئة السوق لاستقبال وتقبل وسيلة شراء غير تقليدية وهو إنجاز يدعو للفخر.

وذكر "عوض" أن "الفوز بالجائزة يؤكد إيماننا بأن التفكير خارج الصندوق أتاح لنا خلق منتج فريد يقدر على النمو والتوسع، كما رسخ التكريم من مؤسسة مرموقة مثل (Seamless) مكانة المجموعة المالية (هيرميس) كأحد أهم مقدمي خدمات التكنولوجيا المالية في ظل التطورات الجذرية التي تفرضها التكنولوجيا على حياة المستخدمين أو السوق على حد سواء بشكل يومي".

من ناحيته، أوضح وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية "فاينانس"، أن "valU" اكتسب مكانة مميزة بين مختلف فئات وشرائح السوق بفضل نجاحه في تنمية شبكة المتاجر لتتجاوز 1500 متجر بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية خلال عام واحد منذ إطلاقه.

ولفت "حسونة"، إلى أن الشراكات الاستراتيجية الفعالة التي أبرمها "valU" مع العلامات العالمية مثل (IKEA) و(Uber)، وكذلك إطلاق خدمات جديدة مثل تشطيبات المنازل وأنظمة الطاقة الشمسية للاستخدام المنزلي وإتاحة الطاقة النظيفة لقاعدة عريضة من المستهلكين، ساهمت بصورة مباشرة في نجاح الشركة بالسوق المصري.

وتهدف استراتيجية الشركة إلى تنويع وتنمية الشراكات لتضم جميع احتياجات المستهلك من خدمات مثل السياحة واشتراكات الأندية وصيانة السيارات، كما جرى الاتفاق مع شركة طارق نور المنظمة لمعرض "لو مارشيه لا كازا"، المعرض الأكبر للأثاث والمفروشات في مصر وأفريقيا، كوسيلة الشراء الحصرية بالتقسيط لرواد المعرض، حسب الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية "فاينانس".

وأضاف "حسونة"، أن الشركة تعتز بتقديم منتج تنافسي يضم باقة متكاملة ومتنوعة من العلامات التجارية لقاعدة متنامية من العملاء، وأشار أن التطبيق نجح في ضم أكثر من 28 ألف مستخدم خلال عام 2018. وأكد حسونة أن الشركة تسعى لمضاعفة معدلاتها اليومية من التعاملات التجارية وعدد المستخدمين الجدد بحلول نهاية العام الجاري.

ويعد "valU" هو تطبيق التكنولوجيا المالية الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يتيح للمستخدم الحصول على قرار ائتماني لحظي يمكنهم من الوصول إلى شبكة متنامية من محلات التجزئة ومواقع التجارة الإلكترونية عبر هواتفهم الذكية.

وأطلقت المجموعة المالية هيرميس شركة valU"" لخدمات البيع بالتقسيط منذ عام تحت مظلة المجموعة المالية "فاينانس القابضة" التي تضم شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي وشركة تنمية لخدمات التمويل متناهي الصغر وشركة المجموعة المالية هيرميس للتخصيم ومسرعة الأعمال EFG) (EV المتخصصة في التكنولوجيا المالية بمصر.