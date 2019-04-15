ضبط 6 أطنان أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية بالفيوم

تمكنت مباحث التموين، بمحافظة الفيوم، من ضبط سيارة نقل، محملة بـ 6 أطنان و500 كيلو جرام أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية، في حملة مكبرة بمركز الفيوم، وفقا لبيان أمني، صادر اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بتمكن ضباط القسم من ضبط السيارة رقم "ن. ب 1736" نقل، قيادة "م.م" (38 سنة-سائق)، ومقيم بالعياط، محملة بـ 6 أطنان و500 كيلو جرام أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 11225 لسنة 2019م جنح مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.