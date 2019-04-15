بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء هشام فكري، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفرالشيخ، اليوم الاثنين، عددا من الملفات الرقابية وسبل مواجهة الفساد المالي والإداري بمختلف صورة وفرض سيادة القانون، والحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين، بالإضافة إلى مناقشة خطة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي تقام على أرض المحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن هناك تعاون رفيع المستوى وتنسيق كامل بين المحافظة وهيئة الرقابة الإدارية، في إنشاء المشروعات الخدمية والتنموية والعديد من الملفات وقضايا المواطنين، وسبل رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتحقيق الانضباط الإداري بالمصالح الحكومية وحماية المال العام وحقوق المواطنين.

وقدم محافظ كفر الشيخ الشكر لرئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفرالشيخ، وأعضاء الرقابة الإدارية بالمحافظة، على جهودهم المخلصة وغير المسبوقة في مواجهة الفساد المالي والإداري، ضبط جرائم الكسب غير المشروع، ونشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد ومكافحته، وتحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة.