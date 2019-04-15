أجلت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد جمال، محاكمة الفنان تامر عاشور، بعدما تقدم محاميه بمعارضة على الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، فى اتهامه بالتهرب الضريبى، لجلسة 13 مايو المقبل للإطلاع وتصوير الدعوى.

كانت محكمة جنح التهرب الضريبى، قد عاقبت المطرب تامر عاشور غيابيا، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه، بعد أن أسندت النيابة له تهمة التهرب الضريبي بقيمة 183 ألف و269 جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة "أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وشركة روتانا للتوزيع الفني".